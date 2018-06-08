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пятница, 8 июня, 2018, 20:49 События
Спецдокладчик ООН: Конфиденциально пообщаться с заложниками на Донбассе не удалось

Специальный докладчик ООН по предотвращению пыток Нильс Мельцер заявил, что не смог конфиденциально пообщаться с заложниками из числа украинских военных в местах лишения свободы на неконтролируемой правительством части Донбасса.

Об этом он сообщил 8 июня в Киеве, передает «Радио Свобода».

«Во время моего визита на территорию, которую контролируют вооруженные формирования около Луганска и Донецка, доступ к местам лишения свободы не отвечал требованиям моего мандата», – рассказал Мельцер.

По его словам, боевики предварительно определили учреждения для визита и его команда не могла посетить другие учреждения.

Сообщается, что представитель ООН побывал в колониях №19 и №24 в оккупированных районах Луганщины.

«Мне не позволили провести конфиденциальные интервью с задержанными и даже коллективные интервью общего характера были исключены гнетущим и угрожающим присутствием персонала учреждения», – отметил Мельцер.

На оккупированной части Донецкой области представитель ООН посетил СИЗО №5 в Донецке.

«Я смог пообщаться индивидуально с четырьмя задержанными военными Вооруженных сил Украины, которые были выбраны представителями фактической власти, но, к сожалению, под присмотром персонала тюрьмы, что не позволило обеспечить полную конфиденциальность», – сказал он. Отмечается, что Мельцер вместе со своей командой, с 20 мая до 8 июня в Украине, оценивал общую ситуацию относительно запрета пыток и других видов обращения, унижающих человеческое достоинство.

Спецдокладчик ООН рассказал, что посещая различные объекты на контролируемой Украиной территории, он получил беспрепятственную свободу передвижения ко всем местам, где люди были лишены свободы.
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2018-06-08 22:02 :30