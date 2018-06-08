Сестра политзаключенного Сенцова написала письмо генсеку Совета Европы

Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова написала письмо в Комитет министров, генерального секретаря и комиссара по правам человека Совета Европы.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

«Я передал его адресатам. Я не знаю, решится ли СЕ хоть что-то сделать. Надеюсь, что решится. Я буду безгранично благодарен. И не только я», – написал Кулеба.

Он напомнил, что в Совете Европы сейчас некоторым все сложнее становится даже произносить слово «Россия» в критическом контексте, потому что очень хочется, чтобы РФ таки заплатила долг за членство в организации.

«А кое-кто аж до осени не может найти 30 минут в своем графике, чтобы встретиться с украинским чиновником и обсудить взаимодействие по поводу прав человека в оккупированном Крыму. Очень занятые люди. Есть у них дела и поважнее», – написал Кулеба.

Напомним, 16 мая, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.

Сенцов уже потерял один зуб, также у него могут отказать почки, сообщила 6 июня сестра политзаключенного Наталья Каплан.

В российской тюрьме планируют принудительное кормление Олега Сенцова.

Американский ПЕН-центр в письме президента РФ Владимира Путина и главы ФИФА Джанни Инфантино требует немедленно освободить украинского режиссера. Также европарламентарии, украинские и зарубежные писатели, журналисты, деятели культуры, режиссеры, актеры, правозащитники подписали петицию с призывом к мировым лидерам не посещать футбольный Чемпионат мира в России, пока власть Кремля не освободит всех украинских политзаключенных.

Акции в поддержку Олега Сенцова происходят во многих городах Украины и мира.

5 июня украинский политзаключенный написал лидерам «G7».

Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, активист Автомайдана. После аннексии Крыма, задержан ФСБ России по подозрению в террористической деятельности, приговорен российским судом к 20 годам на основании сфальсифицированных обвинений.

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