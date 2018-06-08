Сегодня абитуриенты будут сдавать ЗНО по географии

В Украине в пятницу, 8 июня, состоится внешнее независимое оценивание по географии.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Отмечается, что допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате, приглашении-пропуске для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Также сообщается, что в случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в Сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриента до пункта проведения ВНО допущено не будет.

В УЦОКО советуют участникам ВНО заранее узнать адрес проведения внешнего независимого оценивания по географии, указанную в приглашении-пропуске на информационной странице. Маршруты до пунктов проведения внешнего независимого оценивания размещены на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Также рекомендуется взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

Кроме того отмечается, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе никаких средства связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

На выполнение сертификационной работы по географии отведено 150 минут. Общее количество заданий в тесте – 56. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 94.

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