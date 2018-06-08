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пятница, 8 июня, 2018, 23:05 События
С Донецкой фильтровальной станции вывезли персонал и запасы хлора, – МинТОТ

С Донецкой фильтровальной станции, которая была обесточена в результате боевых действий 6 июня, эвакуировали персонал и вывезли запасы хлора.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

«Из-за обстрелов ДФС решено вывезти из нее запасы хлора (4 т). Персонал станции также выведен», – говорится в сообщении.

Отмечается, что разовая подача воды из резервуаров для жителей Авдеевки запланирована на 8:00 в воскресенье, 10 июня, а с 11 июня планируется обеспечение людей питьевой водой силами ГСЧС.

Напомним, в результате боевых действий вечером 6 июня обесточена Донецкая фильтровальная станция.

 
донецкобстрелыМинТотДонецкая фильтровальная станция
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