Россия активно интегрирует оккупированную часть Донбасса, – эксперт Института стратегических исследований

Все понимают, что Россия не собирается уходить с Донбасса. Она активно интегрирует его на военном, экономическом и демографическом уровнях.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил эксперт Национального института стратегических исследований Максим Розумный.

Как известно, министр внутренних дел Арсен Аваков выступает за принятие законов о коллаборантах и об амнистии до начала деоккупации Донбасса.

По его мнению, предстать перед судом и понести заслуженное наказание должны люди, которые сознательно сотрудничали с оккупантами, входили в органы власти, способствовали захвату территорий, воевали на стороне захватчиков, совершивших уголовные преступления против украинских военных и мирного населения.

Параллельно Аваков считает, что с законом о коллаборантах должен быть принят закон об амнистии.

Эксперт Максим Розумный говорит, что в планах Авакова скорее речь идет о виртуальной реальности, а не о конкретном плане и действии, которые вскоре должны начаться на Донбассе.

«Ведь все понимают, что Россия не собирается уходить с Донбасса. Россия активно его интегрирует. Она интегрирует его на военном уровне, в частности интегрирует 1-й и 2-й военные корпуса в свои структуры. Россия интегрирует Донбасс в экономическом плане. Также в демографическом. Да и последнее заявление Путина о том, что они не дадут в обиду нововоиспеченные республики, это формулировка ведет к признанию «ЛДНР» на уровне с Южной Осетией», – отметил гость программы.

Максим Розумный считает, что только после того, как будет принят закон про деоккупацию Донбасса, нужно определить ответственность за то, кто оккупировал эту территорию и кто взаимодействовал с оккупантом.

«После того, как будет четко определено, что это оккупированная территория, после того, как будет назван агрессор, определен порядок деятельности органов власти на этой территории, нужно определять и ответственность людей, которые оккупировали и сотрудничали с оккупантом», – подчеркнул эксперт.

Максим Розумный добавил, что заявления Авакова относительно закона о коллаборантах к деоккупации свидетельствуют о том, что он скорее политик, а не должностное лицо.

«Ведь высказывание относительно ограничения в правах, возможность занимать определенные должности – это очень скользкая тема. Думаю, в данной ситуации министр внутренних дел быстрее поступает как политический деятель, а не как чиновник. Поэтому это следует воспринимать как призыв к дискуссии или как предложение к обсуждению», – подчеркнул Максим Розумный.

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