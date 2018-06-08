Роскомнадзор разблокировал более семи миллионов IP-адресов

Роскомнадзор убрал из реестра запрещенных сайтов 7,1 миллиона IP-адресов, заблокированных во время попытки ограничить доступ в мессенджер Telegram.

Об этом сообщает «Медуза».

Как следует из мониторинга «Эшер II», который отслеживает выгрузку Роскомнадзора, IP-адреса были разблокированы в 18:45 по московскому времени.

Отмечается, что в реестре запрещенных сайтов остается 3,8 миллиона IP-адресов.

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