пятница, 8 июня, 2018, 23:17 Мир
Роскомнадзор разблокировал более семи миллионов IP-адресов
Роскомнадзор убрал из реестра запрещенных сайтов 7,1 миллиона IP-адресов, заблокированных во время попытки ограничить доступ в мессенджер Telegram.
Об этом сообщает «Медуза».
Как следует из мониторинга «Эшер II», который отслеживает выгрузку Роскомнадзора, IP-адреса были разблокированы в 18:45 по московскому времени.
Отмечается, что в реестре запрещенных сайтов остается 3,8 миллиона IP-адресов.
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