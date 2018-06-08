Романенко: Есть более опасный регион, чем Донбасс

Владимир Путин выступил с новой угрозой в адрес Украины: на своей прямой линии президент РФ заявил, что попытки наступления ВСУ во время чемпионата мира по футболу (чем сейчас пугают жителей оккупированного Донбасса) будут иметь «очень тяжелые последствия для украинской государственности».

Что означает эта угроза, какие регионы сейчас наиболее опасны с точки зрения российской агрессии и почему ситуация в Азовском море может быть серьезнее, чем на Донбассе, «Апострофу» рассказал генерал-лейтенант, экс-заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Для россиян очень важно проведение чемпионата мира, поскольку так или иначе происходит мировая изоляция РФ во многих сферах, в том числе в спорте. Это очень показательно. Мы помним, как россияне относились к Олимпиаде-2014, и в то же время знаем, как это было использовано для подготовки и осуществления аннексии Крыма.

Поэтому осуществлять какие-то действия во время мероприятия шло бы вразрез с тем подходом, который они реализуют в связи с подготовкой к ЧМ-2018. И россияне всячески пытаются себя обезопасить, делая соответствующие заявления. Тем более, что Путин имеет в виду в первую очередь серьезные действия со стороны Украины по уровню интенсивности боевых действий возле Дебальцево (в 2015 году).

В течение мая выросла интенсивность ведения боевых действий на линии столкновения на Донбассе. Это было связано с тем, что в одних случаях боевики провоцировали, а в других подразделениях ВСУ на тактическом уровне пытались улучшить свое положение – отжать выгодные высоты в районе Донецка, Горловки, с которых обстреливали наших солдат. Но, во-первых, эти действия проводились в обязательном порядке в рамках Минских договоренностей. Речь идет о тех территориях, которые должны были контролироваться Украиной. Во-вторых, мы говорим о низкой интенсивности боевых действий. Поэтому заявления Путина – это очередное давление на Украину и очередное оправдание возможных агрессивных действий россиян.

Но я думаю, что эти угрозы не перерастут в нечто серьезное, потому что украинская сторона не имеет особого рвения (обострять войну) на время чемпионата. А вот с российской стороны проводятся определенные действия. В Азовское море стягиваются дополнительные силы: завозятся катера, сосредоточиваются войска. При этом стратегическим военным объектом стал Крымский мост. Поэтому, если и возможно более серьезное обострение, чем на уровне тактических действий, то только после окончания чемпионата мира.

Где ждать обострения? Крымский мост стратегически улучшил обеспечение, но на аннексированном полуострове все еще проблемы с водой. Если они могут исправить ситуацию с обеспечением Крыма электроэнергией, с поставками всего остального, то ситуация с водой со временем только ухудшается. Поэтому они не оставляют идеи пробить коридор до Крыма из Азова, осуществить военное и другое давление, чтобы все-таки дать воду с территории Украины на аннексированный полуостров.

Каких-то более серьезных вещей от Путина сейчас ждать не стоит, потому что важно оценить ситуацию по результатам его встречи с Трампом. Тогда, возможно, прояснится вопрос с миротворческими силами ООН – в каком виде они будут заведены на Донбасс. Также после этой встречи будут понятны ближайшие перспективы Путина в Украине.

Пробить сухопутный коридор к Крыму? Вряд ли. Но россияне попытаются отыграть какие-то позиции по Азову, потому что они там всерьез наращивают свои силы.

Нашим силам необходимо противодействовать – подготовить оборону таким образом, чтобы они понимали, что их военные действия очень дорого будут стоить с неприемлемой для них ценой. Если же они решатся на такой шаг, то мировое сообщество выразит нам сочувствие, беспокойство. Здесь многое зависит от того, что будет происходить. Но, в любом случае, Запад за нас не будет воевать – и здесь надо рассчитывать на собственные силы.

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