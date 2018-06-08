Радикалы хотели сжечь заживо Януковича, – экс-охранник президента-беглеца

Бывший начальник службы безопасности экс-президента Виктора Януковича Владимир Павленко заявил, что радикально настроенные активисты Майдана планировали заживо сжечь руководителя государства, если не удастся убить его другим образом.

Об этом он заявил в Оболонском райсуде Киева в пятницу, где давал показания как свидетель со стороны защиты, – передает «Украинская правда».

На вопрос адвокатов, что давало ему понять, что жизнь Януковича под угрозой, он отметил, что к нему все время поступала информация о том, что планируются покушения на нападения со стороны оппозиции, в частности под руководством Александра Турчинова, Андрея Парубия и Дмитрия Яроша.

По его словам, изначально они планировали спровоцировать митингующих, привезя на Майдан Независимости бензовоз и взорвать его там, а потом переложить всю вину на действующую на тот момент власть.

«Мы это заблаговременно обнаружили и смогли предотвратить», – сказал Павленко.

На вопрос председательствующего судьи Владислава Девятко, от кого ему поступала подобная информация, он отказался называть фамилии, отметив, что боится за судьбу этого человека, поскольку в Украине «убивают свидетелей и расправляются с журналистами».

Его предупредили об уголовной ответственности за непредоставление показаний.

Далее он рассказал, что 20 февраля 2014 года, когда Янукович находился в резиденции Межигорье, поступила информация о том, что три группы по 500 человек будут блокировать заезд кортежа главы государства в Администрации президента.

«Часть из них должна была забросать кортеж коктейлями Молотова или стрелять. Оппозиция не намерена была идти на переговоры», – заявил Павленко.

Он добавил, что охрана смогла обеспечить Януковичу безопасный отъезд.

Также он отметил, что на то время уже появилась информация о том, что на майдане начался массовый расстрел людей, и есть погибшие и среди митингующих, и среди правоохранителей, а также, что государственную границу пересекли иностранные боевики с оружием.

«Мы только догадывались, что нас ждет. Пытались предупредить силовые меры со стороны оппозиции», – сказал экс-охранник.

По его словам, 21 февраля Янукович завершил работу в Администрации и уехал в резиденцию. Перед этим охране вновь поступила информация о том, что дорога к Межигорью заблокирована «радикально настроенными боевиками с оружием».

«Мы понимали опасность, поэтому изменили маршрут. Но последняя машина была отслежена и расстреляна», – сказал Павленко.

Он добавил, что пулями были разбиты окна и ранен один охранник.

В тот же день вечером, по его данным, Янукович планировал уехать с рабочим визитом в Харьков, Донецк и в Крым.

«Когда я ехал в резиденцию, то узнал, что уже были захвачены админздания, в частности, Администрация президента, возле зданий стояли колонны с автобусами с радикалами, оппозиционный штаб планировал направить 10 тысяч вооруженных боевиков, чтобы захватить Межигорье. Мы узнали, что была измена со стороны военных и выехала колонна военной техники из Десны», – рассказал в суде свидетель.

Он отметил, что было принято решение президента немедленно ехать в Харьков, но там, по его словам, Януковичу тоже оказалось несладко.

Павленко рассказал, что экс-президент должен был выступить на съезде актива, но когда охрана пообщалась в организаторами, то выяснила, что организация мероприятия была не на должном уровне, каждый, кто хотел мог посетить мероприятие.

«Также поступила информация о том, что в Харьков прибыли радикалы, одна из групп которых уже была в зале. Еще несколько тысяч были на площади. Планировалось убийство президента из огнестрельного оружия. Но если бы первая группа не справилась, то другая, на выезде кортежа должна была забрасывать его коктейлями Молотова и сжечь заживо», – заявил Павленко.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.