Рабинович: У Путина осталось только два выхода из Кремля

Подкомиссия Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы утверждает, что нашла следы взрывчатки на многих фрагментах самолета Ту-154М, потерпевшего крушение в 2010 году, а также на теле по крайней мере одной жертвы трагедии, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. В Варшаве говорят о прямой причастности России к этой катастрофе.

Российский финансист и блогер Слава Рабинович рассказал «Апострофу», почему такая версия вполне вероятна и по какой причине у президента РФ Владимира Путина осталось только два выхода из Кремля – в суд или на кладбище.

Смоленская катастрофа – это чрезвычайно древняя и хорошо изученная история с точки зрения мотивов этого преступления, если оно действительно имело место. Польша в те времена занимала достаточно самостоятельную и яркую позицию относительно польско-российских отношений и их истории, а также истории польско-советских отношений.

Эта позиция наносила чрезвычайный вред Путину и его ОПГ. Мотивы для такого преступления были видны и тогда, и сейчас. То, что заявляет польская исследовательская группа и польское государство, на самом деле выглядит как довольно правдоподобная версия, которая может быть затем доказана в судах, – точно так же, как будет доказана вина России в крушении малайзийского Boeing MH17.

Я тут не играю роль судьи – это дело будущего суда. Я не утверждаю, а лишь говорю о том, что мотивы были и вероятность большая.

Что же касается самого Путина и его ближайшего окружения – организованной преступной группировки, которая захватила власть в России и незаконно ее удерживает, – то вполне очевидно, что это еще одна причина в огромном ряду других причин, которая говорит о невозможности выхода Путина из этого кресла. Потому что у него только два пути: один путь – из Кремля прямо на кладбище, другой – из Кремля в Гаагу.

Соответственно, мы можем предполагать, что он будет биться до конца, чтобы из Кремля отправиться на кладбище: неизвестно, когда и по какой причине. Но Гаагу он пытается избежать.

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