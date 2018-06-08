Профессор Йошихико Окабе: Почти 60% населения Курильской гряды – украинцы

Почти 60% населения оккупированных СССР, а затем Россией японских островов Курильской гряды – Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаю – могут составить украинцы, которые были принудительно переселены сюда советской властью после оккупации островов в 1945 году.

Об этом сообщил профессор из университета Кобе Гакуин (Япония), иностранный эксперт Центра исследования России (Украина) Йошихико Окабе во время международной конференции «Нарушения Россией международного права: последствия для мира», сообщает Укринформ.

«Хотя это мало известно, говорят, что на самом деле сейчас около 60% жителей Северной территории являются украинцами. Действительно, во время моего визита туда было много людей с фамилиями, которые заканчиваются на «-ченко», – сказал Йошихико Окабе.

По его словам, японец, бывший житель острова Итуруп, рассказывал ему, что примерно через год после советской оккупации Северной территории в 1945 году туда были переселены рабочие из Украины: «Они жили гораздо беднее, чем японцы под советской оккупацией, не имели даже одежды, а некоторые женщины даже белья. Такая трагическая история вряд ли широко известна в Украине».

Он также призвал украинцев не пользоваться русским названием «Южные Курильские острова» и называть их «Южными Курилами», а использовать японское название «Северная территория Японии».

«Называть острова «Южными Курилами» означает признать эти острова территорией России. Я думаю, называя их «Северная территория Японии», мы сможем обратить мировое внимание к тому, что японская территория была незаконно оккупирована Россией», – отметил эксперт.

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