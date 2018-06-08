Премьер-министр Италии согласился с Трампом относительно возвращения России в формат G8

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с американским президентом Дональдом Трампом, что Россию следует вернуть к встрече в формате G8.

Такое мнение он высказал в своем Twitter.

«Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в «восьмерку». Это в интересах каждого», – написал глава итальянского правительства.

Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell'interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 8 июня 2018 г.

Президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

Россия была исключена из группы государств с наиболее развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня к группе относятся Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.