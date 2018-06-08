Премьер-министр призвал не злорадствовать из-за повышения цены на газ

Правительство ищет выход для того, чтобы обслуживать внешние долги Украины, и одновременно, чтобы украинцы, имеющие невысокие доходы, не почувствовали никакого повышения.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, которую транслирует телеканал ZIK, заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, с 1 июня вступило в силу постановление КМУ, которая пролонгирует Положение о возложении спецобязанностей на субъектов рынка для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 августа 2018 года. То есть, цена газа для населения останется неизменной до 1 августа. Добавим, в МВФ требуют, чтобы цены на газ в Украине стали рыночными.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что вопрос относительно повышения стоимости газа сложен и чувствителен, негативно воспринимается обществом, и в то же время есть требование международных партнеров о выравнивании цены на газ внутри страны.

«Мы нуждаемся в посторонней финансовой поддержки, потому что с 2006 до 2013 года был нарощен почти на 50 млрд долл. долг страны, который мы сегодня с вами обслуживаем. Мы сегодня с вами заложники этого долга, это надо признать», – подчеркнул Владимир Гройсман.

Премьер-министр отметил, что сейчас главным вопросом является способность украинцев оплачивать стоимость газа: «Я думаю, что для многих украинцев не важно, сколько будет стоить газ внутри страны, а важно, сколько фактически они будут платить. Я ищу выход для того, чтобы обслуживать внешние долги, с одной стороны, а с другой стороны, украинцы, которые имеют невысокие доходы, не почувствовали никакого повышения».

Глава правительства обратился к избранникам: «Если у вас есть какой-то инновационный подход к этому, можете предложить. Я готов его поддержать».

Владимир Гройсман также призвал «не злорадствовать» в вопросе цены на газ.

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