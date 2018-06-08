Председатель Верховной Рады призвал мир бойкотировать ЧМ по футболу в России

Председатель Верховной Рады Украины призвал все страны Свободного мира и их граждан бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России, и предостерег украинских граждан и граждан цивилизованных стран от поездок в Россию.

Об этом сообщают в пресс-службе Верховной Рады Украины.

Председатель Верховной Рады Украины А.Парубий, открывая пленарное заседание в пятницу, призвал все страны Свободного мира и их граждан бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России.

«На следующей неделе, 14 июня в России стартует Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018. Чемпионат мира должен был бы быть большим спортивным праздником, которого ждут поклонники футбола. Но, к сожалению, Чемпионат проходит в России, которая продолжает агрессию против Украины, Молдовы, Грузии».

«Призываю все страны Свободного мира и их граждан бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России. Предостерегаю украинских граждан и граждан цивилизованных стран от поездок в Россию, ведь есть реальная опасность быть захваченным в плен российскими террористами», – подчеркнул А.Парубий.

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