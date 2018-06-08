Порошенко уверен, что Антикоррупционный суд удастся создать в этом году

Президент Украины Петр Порошенко обещает в ближайшее время внести в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда и считает реальным его формирование до конца текущего года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Многие ставят под сомнение то, что нам удастся его создать в этом году, до конца текущего года. Я считаю, что это реально. Считаю, что это чрезвычайно важная составляющая реформ», – сказал он на встрече со студентами-юристами в Киевском национальном университете им.Т.Шевченко в пятницу.

Глава государства отметил, что много времени было потрачено на дискуссии о Антикоррупционный суде, теперь пришло время начать его формирование.

«Уверен, как только будет подан мной (законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда – ИФ), а это должно быть в ближайшее время... будут приняты Верховной Радой еще два законопроекта, которые обеспечат функционирование, в том числе процессуальное, указанного суда», – сказал он.

Как сообщалось, в заключительных и переходных положениях принятого Верховной Радой закона о Высшем антикоррупционный суде президенту предложено внести в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

Одновременно с законопроектом про Высший антикоррупционный суд 22 декабря 2017 года президент Украины подал в парламент проект закона о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием закона «О Высшем антикоррупционный суде». Однако народные депутаты не поддержали в первом чтении и проголосовали за возвращение на доработку инициатору.

21 мая внесен доработанный документ.

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