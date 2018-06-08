Порошенко готов предложить СНБО расширить список санкций

Президент Украины Петр Порошенко выразил готовность вынести на рассмотрение СНБО для расширения санкционного списка фамилии тех лиц, которые причастны к незаконным судилищам над украинцами и пыткам.

Об этом шла речь во время встречи с родственниками заложников и политзаключенных Кремля, – сообщает УНН.

«...президент выразил готовность вынести на рассмотрение СНБО для расширения санкционного списка фамилии тех лиц, которые причастны к незаконным судилищам над украинцами и пытокам», – отметила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Как сообщалось ранее, Президенту передали послание от Владимира Балуха, и Порошенко поддержал идею создания координационного совета при президенте по вопросам заложников.

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