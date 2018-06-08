Порошенко: Денежный залог за тяжелую коррупцию надо отменить

Президент Петр Порошенко считает необходимым отменить возможность внесения денежного залога для коррупционеров, которые совершили тяжкие преступления.

Об этом он сказал, выступая перед студентами университета имени Тараса Шевченко, сообщает «Украинская правда».

«На сегодня сплошь и рядом у нас борьбу с коррупцией делают как спортивную рыбалку: поймал, задержал, сфотографировал и отпустил... Сегодня мало задерживать», – заявил глава государства.

«Моя принципиальная позиция: каждый приговор должен дойти до суда, коррупционер должен оказаться на скамье подсудимых», – сказал он.

Президент отметил, что правоохранительные органы сетуют, что дела затягивают в судах.

«Для коррупционеров существует мера пресечения – по абсолютному большинству – в виде денежного залога», – добавил Порошенко.

«По наиболее тяжким коррупционным преступлениям, я абсолютно уверен, денежный залог нужно отменить. Потому что это тяжелое преступление, которое чрезвычайно опасное для общества», – заявил он.

«Создание Высшего антикоррупционного суда позволяет выделить юридическую проблематику чрезвычайной важности, решение которой украинское общество сейчас считает приоритетом из приоритетов», – добавил президент.

Он напомнил также, что в Верховную Раду внесен его законопроект относительно отмены депутатской неприкосновенности.

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