Порошенко: Активы «Газпрома» арестуют в четырех странах

Президент Украины Петр Порошенко назвал страны, в которых будут арестованы активы «Газпрома», для получения 2,6 млрд долларов, которые, согласно судебному решению, должна получить Украина.

Об этом сказал президент на встрече со студентами-юристами в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко в пятницу, – сообщает «Интерфакс-Украина».

«Для того, чтобы получить 2,6 млрд долларов, которые «Газпром» отказывается нам платить, лучшие юристы мира, которые представляют Украину сейчас, арестовали активы в Британии, Нидерландах, Соединенных Штатах Америки в ближайшее время (арестуют), в Швейцарии. Мы никому не позволим грабить Украину», – заявил президент.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии судебные исполнители проводят действия для ареста акций проектных компаний морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» – Nord Stream AG Nord Stream 2 AG.

Напомним, 30 мая президент Порошенко заявил, что в ряде европейских стран начали взыскивать активы российского «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» на выполнение решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату «Газпромом» «Нафтогаза» штрафа в размере 4,7 млрд долларов.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

«Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

Главный коммерческий директор компании НАК Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может длиться до полугода.

Он, в частности, не исключил возможности ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора «Северный поток» в швейцарском суде для взыскания долга.

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