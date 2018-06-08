Полиция АР Крым открыла уголовное производство из-за разрушения Ханского дворца

Управление Нацполиции в АР Крым и Севастополе открыло уголовное производство по факту «незаконного уничтожения, разрушения и порчи» исторической достопримечательности – Ханского дворца в Бахчисарае.

Об этом в четверг, 7 июня, сообщила пресс-служба полиции.

«Во временно оккупированном Крыму, под видом реставрационных работ, продолжается уничтожение памятника ХVI века – Ханского дворца в Бахчисарае, уникального памятника архитектуры и единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, состоящий из более 19 объектов.

Происходит потеря его подлинности, уничтожение исторической ценности», – говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст.298 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры).

Ранее российский адвокат Николай Полозов подал иск в Коптевский районный суд Москвы с требованием прекратить «реконструкцию» Ханского дворца в оккупированном Крыму.

«Требования остаются те же – немедленная остановка всех «реставрационных» работ, проведение комплексной экспертизы», – пояснил Полозов.

Он отметил, что иск подал по поручению Эльмиры Аблялимовой – супруги Ахтема Чийгоза, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Судовый иск Аблялимова подала подрядчику работ в заповеднике – ООО «Корпорация ATTA Групп».

По словам Полозова, предыдущее заявление к субподрядчику, которое отклонили крымские «суды», теперь «будет рассмотрено уже в Международном суде ООН».

«Готовятся также обращения и иски к другим международным инстанциям», – добавил адвокат.

Ханский дворец в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, был летней резиденцией крымских ханов Гиреев. В состав комплекса входят дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.

Работы в Ханском дворце, разрушающие исторический памятник, начались осенью 2017 года.

Минкультуры Украины выразило решительный протест незаконным работам на территории Бахчисарайского заповедника.

В начале января 2018-го в соцсетях началась кампания протеста против разрушения Ханского дворца в оккупированном Крыму.

В феврале Эльмира Аблялимова подала иск с требованием прекратить «реконструкцию» Ханского дворца.

До оккупации она была директором Бахчисарайского историко-культурного заповедника, на территории которого расположен дворец.

Однако крымский «суд» не принял иск, поскольку не усмотрел нарушения прав, свобод и законных интересов Аблялимовой.

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