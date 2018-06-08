Полиция АР Крым открыла уголовное производство из-за разрушения Ханского дворца

Управление Нацполиции в АР Крым и Севастополе открыло уголовное производство по факту «незаконного уничтожения, разрушения и порчи» исторической достопримечательности – Ханского дворца в Бахчисарае.
Об этом в четверг, 7 июня, сообщила пресс-служба полиции.
«Во временно оккупированном Крыму, под видом реставрационных работ, продолжается уничтожение памятника ХVI века – Ханского дворца в Бахчисарае, уникального памятника архитектуры и единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, состоящий из более 19 объектов.
Происходит потеря его подлинности, уничтожение исторической ценности», – говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст.298 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры).
Ранее российский адвокат Николай Полозов подал иск в Коптевский районный суд Москвы с требованием прекратить «реконструкцию» Ханского дворца в оккупированном Крыму.
«Требования остаются те же – немедленная остановка всех «реставрационных» работ, проведение комплексной экспертизы», – пояснил Полозов.
Он отметил, что иск подал по поручению Эльмиры Аблялимовой – супруги Ахтема Чийгоза, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа.
Судовый иск Аблялимова подала подрядчику работ в заповеднике – ООО «Корпорация ATTA Групп».
По словам Полозова, предыдущее заявление к субподрядчику, которое отклонили крымские «суды», теперь «будет рассмотрено уже в Международном суде ООН».
«Готовятся также обращения и иски к другим международным инстанциям», – добавил адвокат.
Ханский дворец в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, был летней резиденцией крымских ханов Гиреев. В состав комплекса входят дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.
Работы в Ханском дворце, разрушающие исторический памятник, начались осенью 2017 года.
Минкультуры Украины выразило решительный протест незаконным работам на территории Бахчисарайского заповедника.
В начале января 2018-го в соцсетях началась кампания протеста против разрушения Ханского дворца в оккупированном Крыму.
В феврале Эльмира Аблялимова подала иск с требованием прекратить «реконструкцию» Ханского дворца.
До оккупации она была директором Бахчисарайского историко-культурного заповедника, на территории которого расположен дворец.
Однако крымский «суд» не принял иск, поскольку не усмотрел нарушения прав, свобод и законных интересов Аблялимовой.