Полторак: США готовы предоставить транш Украине на усиление обороны

Соединенные Штаты Америки заявили о готовности предоставить Украине очередной транш финансовой помощи для усиления безопасности и обороны.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак по результатам встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в пятницу в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«Министр обороны Маттис подчеркнул, что США готовы выдать второй транш финансовой помощи, которая будет использована для дальнейших оборонительных потребностей на основе нового закона о национальной безопасности», – сказал Полторак.

Что касается других партнеров, то, по его словам, Канада отработает перечень военного оборудования для предоставления Вооруженным силам Украины.

В свою очередь, Великобритания поддерживает усилия Украины в создании системы управления рисками, внутреннего контроля и управления оборонными ресурсами, отметил руководитель МОУ.

Министр также отметил высокий уровень сотрудничества с Польшей и Литвой.

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