Польские парламентарии подготовили проект постановления относительно освобождения украинских политзаключенных

В Сейме Польши зарегистрирован проект постановления об освобождении граждан Украины, заключенных в России за политические обвинения.

Об этом сообщает сайт Сейма РП.

«Сейм Республики Польша обращается к властям Российской Федерации с призывом к освобождению всех украинских граждан, которых удерживают в российских тюрьмах за политические обвинения.

Мы требуем освобождения Олега Сенцова, выходца из Крыма, осужденного в августе 2015 года до 20 лет колонии строгого режима на основании статьи «терроризм».

14 мая этого года он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политических заключенных. Сенцов не требует свободы для себя – он готов умереть. Его состояние вызывает большое беспокойство. В знак солидарности голодовку начали целый ряд других людей, в том числе осужденный по тому же делу к 10 годам колонии активист «Євромайдана» Александр Кольченко.

4 июня 2018 г суд Москвы до 12 лет в колонии строгого режима приговорил журналиста Роман Сущенко – парижского корреспондента украинского информационного агентства, который был арестован по подозрению в шпионаже в сентябре 2016 года Федеральной службой безопасности РФ, сразу же после прибытия в Москву. Его увольнения требовали журналисты и парламентарии многих стран мира, включая Польшу.

Увольнение политически преследуемых ждут миллионы представителей демократического мира», – указано в проекте постановления, направленном на рассмотрение комиссии Сейма по иностранным делам.

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