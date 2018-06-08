Почти 60 тысяч японских водителей имеют признаки слабоумия

Почти 60 тыс. старших водителей в Японии продемонстрировали признаки слабоумия, согласно новому отчету, который подчеркивает борьбу страны, направленную на решение проблемы растущего количества людей, живущих с этим состоянием.

По данным национального полицейского агентства Японии, примерно 57 000 водителей в возрасте от 75 лет и старше продемонстрировали признаки слабоумия, когда они восстанавливали свои водительские права, – информирует издание The Guardian.

Согласно изменениям, внесенным в прошлом году в закон о безопасности дорожного движения, водители, которые проявили симптомы слабоумия, должны были обращаться к врачу. Это часть усилий правительства, направленных на уменьшение количества несчастных случаев с участием автомобилистов старшего возраста.

По данным полиции, в течение года более 2 млн водителей прошли проверку когнитивной функции. Оказалось, что примерно 57 000 из них имели признаки определенной формы деменции.

Полицейское агентство сообщило, что около 1900 водительских прав водителей старшего возраста были аннулированы или приостановлены, еще 16 000 человек добровольно сдали свои водительские удостоверения.

Хотя общее количество смертельных дорожно-транспортных происшествий прошлого года упала до рекордно низкого уровня, полиция все больше обеспокоено ростом аварий с участием водителей старшего возраста.

Часто причиной ДТП становится то, что водители путают педаль тормоза с педалью газа, и двигаются неправильной полосой.

Как общество с высокой продолжительностью жизни, Япония является одним из лидером среди стран, имеющих кризис слабоумия. Согласно данным министерства здравоохранения, 4,6 млн людей живут с определенной формой деменции. Ожидается, что этот показатель к 2025 году достигнет примерно 7,3 млн человек, то есть это означает, что каждый пятый японец, в возрасте 65 лет и старше, будет страдать слабоумием.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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