Плану Авакова относительно освобождения Донбасса можно аплодировать, – Снегирев

В плане Авакова большим позитивом является то, что впервые один из ведущих игроков в украинском политическом поле признал, что Минск не работает. В отличие от Президента, который постоянно повторяет про «безальтернативность Минска», он предложил альтернативу.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK отметил сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев.

«Заявления Арсена Авакова нужно рассматривать как старт президентских и парламентских выборов. То есть эти заявления – это, фактически, камень в огород Петра Порошенко. Не случайно была выбрана именно Горловка, ведь она находится в окружении ВСУ. Соответственно решение о ее освобождении зависит от самого Президента», – подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Он убежден, что не зря Арсен Аваков дважды повторял название Горловки. Мол, это – прямой намек на то, что Украина готова освободить город от оккупантов.

«Тем более, это большой промышленный город, а не, извините, поселок в «серой зоне», в котором проживает 200-300 человек. Это была бы реальная картина освобождения оккупированных территорий, деокупация и восстановления целостности украинской границы», – заверил сопредседатель общественной инициативы «Права справа».

Кроме этого он вспомнил заявления секретаря СНБО Александра Турчинова, который говорил о том, что на границе расположились целые армии Российской Федерации, и после завершения Чемпионата мира возможен наступление.

«Ждите, вы же однопартийцы. Турчинов заявляет о концентрации вооруженных сил РФ на украинско-российской границе в то время, как Аваков предлагает мирный план, который, якобы, дает возможность поэтапного освобождения территорий», – отметил эксперт.

Также он отметил, что остается вопрос, как мы будем освобождать оккупированные территории, ведь в самом плане Авакова названо огромное количество боевиков.

«Тридцать пять тысяч, представьте себе. Пятьсот танков, восемьсот бронемашин. Куда они денутся? Куда денутся боевики с той же Горловки? А танки и бронемашины. И наконец – куда денутся российские войска с оккупированных территорий?», – спрашивает активист.

Однако, отметил он, в плане Арсена Авакова есть и большой позитив, хотя и единственный. Речь идет о том, что впервые один из ведущих игроков на украинской политической арене признал, что «Минск» не работает.

«Эти соглашения не ратифицированы, надо искать другие пути выхода из ситуации. В этом и позитив плана Авакова. Наконец украинский политикум предложил собственное видение ситуации», – подчеркнул специалист.

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