От нардепа Мураева требуют публичных извинений перед пленниками Кремля

От народного депутата Евгения Мураева требуют извиниться перед государством Украина, украинским политзаключенным Олегом Сенцовым, его семьей, а также другими пленниками Кремля.

Об этом сегодня во время сессионного заседания Верховной Рады Украины, которое транслирует телеканал ZIK, заявила первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко.

Напомним, народный депутат Украины (внефракционный) Евгений Мураев вчера в эфире одного из телеканалов заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии строгого режима в РФ, готовил поджоги и взрывы.

Ирина Геращенко заявила, что объявляет бойкот телеканалу, владельцем которого является нардеп Мураев, а также призвала других избранников присоединиться к этому бойкоту, пока депутат не извинится.

«Мы не допустим того, чтобы депутаты позволяли себе унижать государство Украина», – подчеркнула Ирина Геращенко.

Народный депутат Рефат Чубаров, обращаясь к коллегам, заявил, что парламентарии в определенной степени виноваты в том, что Евгений Мураев продолжает так относиться к Украинского государства и политических пленников Кремля.

«Мураев был первым так называемым политиком, который оправдывал аннексию Россией Крыма, но ему за это ничего не было», – заявил Рефат Чубаров.

Депутат считает, что Мураев должен извиниться, а в ГПУ и прокуратуру АР Крым следует обратиться с требованием, чтобы за те утверждения Мураева, которые глубоко оскорбляют украинцев, а особенно – семьи политзаключенных, он был осужден.

Также во время заседания ВРУ народный депутат Сергей Пашинский обратился к СБУ и ГПУ с требованием возбудить уголовные производства против нардепа Мураева за государственную измену.

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