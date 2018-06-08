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пятница, 8 июня, 2018, 14:17 Спорт
Определились финалистки теннисного турнира Roland Garros-2018 в одиночном разряде у женщин

В финальном матче одиночного разряда у женщин теннисного турнира Roland Garros-2018 в Париже встретятся американка Слоун Стивенс и румынка Симона Халеп.

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Как сообщает официальный сайт соревнований, десятый номер мировой классификации американка Слоун Стивенс заполнила вторую вакансию в финале второго в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam – Roland Garros-2018 (общий призовой фонд – 39,2 млн евро), который проходит на грунтовых кортах столицы Франции.

В полуфинале соревнований в Париже Слоун Стивенс (на фото) за 1 час 20 минут обыграла в двух сетах свою соотечественницу Мэдисон Киз (13-й номер рейтинга) – 6:4, 6:4.

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В финале Ролан Гаррос Стивенс встретится с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, которая в первом поединке 1/2 финала также в двух сетах со счетом 6:1, 6:4 нанесла поражение испанке Гарбинье Мугурусе (3-й номер рейтинга).
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2018-06-08 16:56 :20