Определились финалистки теннисного турнира Roland Garros-2018 в одиночном разряде у женщин

В финальном матче одиночного разряда у женщин теннисного турнира Roland Garros-2018 в Париже встретятся американка Слоун Стивенс и румынка Симона Халеп.

Как сообщает официальный сайт соревнований, десятый номер мировой классификации американка Слоун Стивенс заполнила вторую вакансию в финале второго в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam – Roland Garros-2018 (общий призовой фонд – 39,2 млн евро), который проходит на грунтовых кортах столицы Франции.

В полуфинале соревнований в Париже Слоун Стивенс (на фото) за 1 час 20 минут обыграла в двух сетах свою соотечественницу Мэдисон Киз (13-й номер рейтинга) – 6:4, 6:4.

В финале Ролан Гаррос Стивенс встретится с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, которая в первом поединке 1/2 финала также в двух сетах со счетом 6:1, 6:4 нанесла поражение испанке Гарбинье Мугурусе (3-й номер рейтинга).

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