Официальный курс: Доллар сегодня – 26,17 грн

Национальный банк Украины на пятницу, 8 июня 2018 года, ослабил официальный курс гривны на 1 копейку – до 26,1717 грн за доллар против 26,1624 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,9768 грн против 30,78 грн в четверг. За 10 российских рублей дают 4,2340 грн, накануне – 4,2193 грн.

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