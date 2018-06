Оффшор Коломойского добился приостановления суда по делу Приватбанка

Киевский апелляционный административный суд Киева приостановил рассмотрение апелляционной жалобы Национального банка на решение о признании противоправным и отмене распоряжения НБУ о проведении проверки Приватбанка в октябре 2016 года.

Соответствующее решение суд принял на заседании 7 июня, – передает Интерфакс-Украина.

Такое решение суд объяснил тем, что получил ходатайство адвоката Triantal Investments Ltd., который заявил о завершении его полномочий на представление компании в суде.

Согласно действующему законодательству, в таком случае компания получает до полугода на подготовку к судебному заседанию, пояснил представитель НБУ в суде Иван Прицак.

Как сообщалось, кипрская компания Triantal Investments Ltd, которая ранее была одним из крупнейших акционеров Приватбанка, обжаловала в суде неправомерность действий Нацбанка и Министерства финансов.

В частности, компания в марте 2017 года обратилась в суд с требованием признать неправомерным и отменить датированное октябрем 2016 года распоряжение НБУ, которым Нацбанк инициировал проведение внеплановой инспекционной проверки и которое впоследствии сделало возможным национализацию банка.

Нацбанк подал апелляцию 2 апреля этого года.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd были Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доли Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.