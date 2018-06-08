Объявленное в Турции чрезвычайное положение могут отменить после выборов

Чрезвычайное положение, объявленное в Турции после неудачной попытки переворота в июле 2016 года, могут отменить после внеочередных выборов 24 июня.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает «Европейская правда».

«Мы пересмотрим чрезвычайное положение после выборов, и мы можем отменить его. Мы будем работать над этим после формирования нового правительства», – сказал Эрдоган.

По его словам, чрезвычайное положение не может длиться слишком долго.

В конце апреля Эрдоган объявил о проведении президентских и парламентских досрочных выборов в июне. Соединенные Штаты заявили, что обеспокоены способностью Турции провести свободные и справедливые выборы в условиях чрезвычайного положения.

По данным ООН, более 160 тысяч человек были задержаны после неудачного государственного переворота в Турции, столько же государственных служащих уволили с работы. Были закрыты десятки средств массовой информации, задержаны журналисты и активисты.

Турция объявила чрезвычайное положение 21 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота.

Согласно Конституции Турции, чрезвычайное положение может быть объявлено максимум на шесть месяцев. В апреле его продолжили уже в седьмой раз.

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