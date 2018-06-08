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пятница, 8 июня, 2018, 23:38 Мир
Новым членом Совета безопасности ООН стала Германия

В 2019-2020 годах Германия будет членом Совбеза ООН.

Об этом сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, который находился 8 июня, в день голосования, в Нью-Йорке, – сообщает Информатор.

«Отданные за Германию как члена СБ ООН 184 голоса является огромным доказательством поддержки. Мы хотим быть голосом мира», – говорится в сообщении министра.

Маас подчеркнул, что впереди большая работа и большая ответственность, которую Германия с радостью берет на себя.

В ходе кампании по выборам в Совбез ООН Берлин постоянно подчеркивал, что видит в этом органе своей целью работу по предупреждению конфликтов и решения уже существующих, в частности, украинского.
ГерманияСовбез ООН
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