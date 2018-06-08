Нельзя полностью снимать депутатскую неприкосновенность, – Хмара

На самом деле у депутатов нет иммунитета, а есть особая система привлечения к ответственности. Поэтому нужно просто внести некоторые коррективы в закон о статусе депутата и регламент Верховной Рады.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK говорил Герой Украины Степан Хмара.

«В свое время всего за 25 минут коммунисты в Верховной Раде сняли с меня неприкосновенность. Поэтому я категорически против этого, потому что не хочу, чтобы сейчас произошло нечто подобное. Ведь на самом деле нет никакого иммунитета, а есть особая система привлечения к ответственности народных депутатов. Надо только в закон о статусе депутата и регламент Верховной Рады внести некоторые коррективы», – сказал Хмара.

Он считает, что подобным популизмом пользуется власть и депутаты, которые заглатывают наживку, а потом соответственно реагирует зазомбированное общество.

«Конечно, это вредно, потому что, если совсем снять соответствующую защиту депутатов, то пострадают такие депутаты, которым некогда был я. То есть те, которые защищают интересы общества и государства, а не свои. Поэтому удар будет именно по ним, а «порошенковскую» банду и ему подобных не тронут. Именно поэтому ребята в Верховной Раде не знают, с чем они играют», – считает он.

По его словам, часть депутатов уже боится откровенно выступить против течения и говорить об обратном.

«Я думаю, что сейчас работает больше неопытность, потому что депутаты боятся высказывать свое мнение, зная, что общество уже настолько зазомбировано в этом вопросе, что оно просто не будет воспринимать любую защиту депутатов от произвола исполнительной власти. В частности, коррумпированных правоохранительных органов», – утверждает Хмара.

Один из создателей Конституции Виктор Мусияка говорил о том, что даже Венецианская комиссия высказывала мнение, что в Украине нельзя полностью уничтожать депутатскую неприкосновенность. Ее нужно только привести в соответствующее состояние.

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