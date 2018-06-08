На выходные перекроют центр города: как будет курсировать общественный транспорт

В воскресенье, 10 июня, и частично в субботу, 9 июня, в связи с проведением третьего Львовского марафона будет ограничено движение транспорта в центральной части города, из-за чего изменятся маршруты общественного транспорта.

Об этом информирует пресс-служба ЛГС.

«В воскресенье во Львове состоится беговой марафон. С 07.00 до 11.00 будет ограничено движение транспорта на многих улицах города. Соответственно вчера мы провели совещание с соответствующими службами по координации движения общественного транспорта, определили маршруты, которые будут курсировать по измененным направлениям и маршруты которые выедут на рейсы позже», – рассказал и.о. начальника управления транспорта львовского Горсовета Олег Партыка.

По информации управления транспорта, в субботу, 9 июня, с 06.00 до 21.00 будет перекрыта для движения транспорта четная часть пр. Свободы, где будет происходить подготовка к марафону. Затем в течение субботы троллейбус № 13 будет курсировать по ул. Гринченко до ул. Под Дубом. Автобусы № 9 и 48 по ул. Дорошенко будут ехать на Галицкую площадь, ул. Подвальную и далее по маршруту, а в обратном направлении – без изменений. Остальные маршруты общественного транспорта в субботу не изменятся.

В воскресенье, 10 июня, с 07.00 перекроют около 50 улиц в центральной части города. Открывать улицы будут постепенно и полностью восстановят движение транспорта до 13.00.

В связи с этим, в воскресенье трамваи № 1, 2, 6, 7 до 13.00 не будут курсировать. Трамваи № 3 и № 9 начнут курсировать с 11.00 по измененным маршрутам: ул. Княгини Ольги – ул. Мушака и Железнодорожный вокзал – ул. Мушака соответственно. Трамвай № 8 утра будет курсировать по ул. Вернадского до ул. Мушака. В 13.00 все трамваи возобновят движение по привычным маршрутам.

В субботу, с 07.00 троллейбус № 13 будет курсировать по маршруту ул. Гринченко – ул. Под Дубом.

В воскресенье троллейбусы № 2, 5, 7, 9, 10, 12, 24 начнут курсировать с 11.00. Троллейбус № 13 в воскресенье с утра и до 13.00 час будет курсировать по маршруту ул. Гринченко – ул. Под Дубом.

Кроме того, в воскресенье утром изменятся направление ряда автобусных маршрутов:

№ 1А будет курсировать с Галицкого перекрестка с ул. Под Дубом.

№ 3А будет курсировать по ТРЦ King Cross Leopolis к Монументу славы на ул. Стрыйской.

№ 5А будет курсировать из Винников до ул. Под Дубом, а в обратном направлении – по ул. Долинского.

№ 6А будет курсировать по ул. Величковского до церкви св. Анны.

№ 7 объезжать по ул. Городоцкой – Кульпарковской, а в направлении ул. Чигиринской – вместо пр. Чорновола ул. Клепаровской .

. № 8 будет курсировать из пгт. Брюховичи до ул. Под Дубом.

Маршрут автобуса № 9 разделят на две части: Автовокзал – перекресток ул. Сахарова – ул. Княгини Ольги и с. Каменное – ул. Под Дубом.

№ 15 будет курсировать по ул. Медовой Пещеры по ул. Зеленой до пл. Петрушевича.

№ 17 в направлении ул. Миколайчука объезжать пр. Чорновола по ул. Клепаровской .

. № 18 будет курсировать по ул. Суботивской (Левандовка) до Монумента славы на ул. Стрыйской.

№ 20 в направлении ул. Суботовской объезжать по ул. Гайдамацкой, ул. Замарстыновской, ул. Химической, а в обратном направлении – по ул. Клепаровской , от стадиона СКА по ул. Липинского до АС-2 и далее по маршруту.

, от стадиона СКА по ул. Липинского до АС-2 и далее по маршруту. № 21 будет курсировать от «Эпицентра» до перекрестка ул. Сахарова – Княгини Ольги.

№ 22 будет курсировать из пгт. Брюховичей до ул. Под Дубом.

№ 25 в направлении ул. Старознесенской объезжать пр. Чорновола по ул. Клепаровской .

. № 28 в направлении ул. Варшавской объезжать пр. Чорновола по ул. Клепаровской.

№ 31 в направлении Железнодорожного вокзала будет курсировать по ул. Кулиша, а в обратном – по ул. Клепаровской .

. № 34 в направлении ул. Чигиринской объезжать пр. Чорновола по ул. Клепаровской .

. № 41 в направлении Галицкого перекрестка объезжать пр. Чорновола по ул. Клепаровской .

. № 45 будет курсировать по ул. Пулюя до перекрестка ул. Сахарова – вул. Княгини Ольги.

Маршрут автобуса № 46 разделят на две части: ул. Миколайчука – ул. Под Дубом и ул. Драгана – пл. Петрушевича.

№ 50 будет курсировать из Рчсне до ул. Под Дубом.

№ 51 в направлении Галицкого перекрестка объезжать пр. Чорновола по ул. Клепаровской.

Экспресс-маршрут будет курсировать от АС «Западная» до церкви св. Анны.

Все эти автобусы возобновят движение по обычным маршрутам после открытия перекрытых для проезда из-за проведения марафона улиц. Ориентировочно это состоится в 11:00.

Автобусы № 2А, 4А, 24, 26, 29, 33, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 53 до 11:00 не будут курсировать, после чего возобновят движение по маршрутам.

Автобусы № 10, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 27, 32, 40 будут курсировать без изменений.

Управление транспорта просит прощения у жителей и гостей города за временные неудобства с узвязку с проведением во Львове 3rd Molokiya Lviv Half Marathon.

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