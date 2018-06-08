На следующей неделе Европарламент решит судьбу 1 млрд евро помощи Украине

Европейский парламент на заседаниях 12 и 13 июня рассмотрит предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом говорится в повестке дня пленарных заседаний Европарламента, – сообщает «Украинская правда».

12 июня Европарламент проведет дебаты по этому вопросу. 13 июня состоится непосредственное голосование.

Докладчиком по вопросу предоставления макрофинансовой помощи Украине будет депутат Ярослав Валенса.

В конце мая Совет Евросоюза поддержала соглашение с Европейским парламентом относительно четвертого пакета макрофинансовой помощи для Украины в размере миллиарда евро.

ЕС выделил 1,6 млрд евро макрофинансовой помощи Киеву в 2014 году и 1,8 млрд евро в 2015 году, из которых Украина получила 2,81 млрд евро. Вклад в более 600 млн евро был отменен в январе 2018 года за неполное соблюдение установленных условий.

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