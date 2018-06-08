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пятница, 8 июня, 2018, 20:53 Регионы
На Ровенщине во время празднования 367 годовщины битвы под Берестечком будут дежурить около 150 правоохранителей

В селе Пляшева Радивиловского района 10 июня во время празднования 367 годовщины битвы под Берестечком к охране публичной безопасности и порядка будут задействованы почти полторы сотни сотрудников полиции Ровенщины и военнослужащие Национальной гвардии.

Об этом собкору IA ZIK сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенщины.

Полицейские будут нести службу в течение всех мероприятий, которые будут проходить на территории Национального историко-мемориального заповедника «Поле Берестецкой битвы».

В частности, правоохранители будут обеспечивать правопорядок во время патриаршего богослужения и вселенской панихиды в Свято-Георгиевской церкви, во время торжественного шествия и всех дальнейших мероприятий.
полицияРовенская областьбитва под Берестечком
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