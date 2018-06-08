На молодежном Евро-2018 по борьбе украинки завоевали две золотые медали

В Стамбуле, на чемпионате Европы-2018 по борьбе среди молодежи U-23 продолжаются соревнования по женской борьбе. По итогам первого финального дня континентального форума украинки завоевали четыре награды – два «золота» и две «бронзы».

В частности, на наивысшую ступеньку пьедестала почета взошла студентка третьего курса факультета спорта Львовского государственного университета физической культуры Анастасия Шустова (на фото), сообщает ldufk.edu.ua.

Воспитанница преподавателей кафедры атлетических видов спорта, заслуженных тренеров Украины Андрея Пистун и Юлии Стельмах выиграла «золото» континентального молодежного форума, соревнуясь в Стамбуле в самой тяжелой весовой категории – до 76 кг, где в стартовом протоколе всего значились имена десяти борцов. Согласно жребию, Анастасия начала турнир с четвертьфинальной стадии, где со счетом 8:2 одержала победу над Франси Риадент из Германии, между прочим, двукратной чемпионкой Старого Света среди молодежи. В полуфинале соперницей Шустовой была румынка Каталина Аксент, которую львовянка положила на лопатки в тот момент, когда на табло горели цифры 5:0 в ее пользу. А в решающей схватке украинку ждет принципиальное противостояние с россиянкой Кристиной Шумовой. Поединок получился очень напряженным, но Анастасия сумела проявить все свои лучшие качества и одержала победу со счетом 5:2!

Отметим, что для Анастасии Шустовой победа в Стамбуле – не первый успех на международной арене. В 2013 году она выиграла чемпионат мира среди кадетов, а в прошлом году стала победительницей престижного взрослого турнира на призы Александра Медведя в столице Беларуси Минске.

Золотую награду для Украины завоевала в наилегчайшей весовой категории до 50 кг и львовянка Оксана Ливач, которая победила в финале турчанку Эвин Демирхан. Для Оксаны это «золото» – продолжение кадетско-юниорских успехов. В Стамбул она приехала в статусе двукратной чемпионки Европы среди юниоров, а также чемпионки мира и Европы среди кадетов.

Две бронзовые медали завоевали воспитанницы херсонской борьбы. В категории до 59 кг третьей стала Елена Кремзер (вес до 59 кг). На пути к этой медали она тоже победила россиянку Кристину Елоеву. В бронзовом финале Елена уверенно, 10:2, победила литовку Корнелию Зайчевайте. Возможно, для Кремзер этот результат не лучший в карьере. Ведь Елена уже была чемпионкой Европы среди кадетов, юниоров и молодежи, а также выигрывала мировое первенство среди кадетов. Сильнейшей в этом весе в Стамбуле стала болгарка Биляна Дудова.

В категории до 68 кг бронзовым призером стала Алла Белинская, которая проиграла лишь будущей чемпионке, турчанки Бусе Тосун. В схватке за «бронзу» Алла одолела белоруску Евгению Андрейчикову. Заметим, что в прошлом году Белинская выиграла чемпионат мира среди военнослужащих, а в этом году стала первой на Киевском международном турнире среди взрослых.

Добавим, что завершатся соревнования по женской борьбе на молодежном чемпионате Европы-2018 в Стамбуле сегодня, 8-го июня. Медали разыграют представительницы еще пяти весовых категорий. Отметим, что по итогам предварительных схваток за «золото» будут бороться две украинки – Алина Акобия с Киевщины (вес до 57 кг) и Илона Прокопевнюк из Херсона (вес до 62 кг), которым в финале будут противостоять россиянки Александра Андреева и Татьяна Смоляк соответственно.

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