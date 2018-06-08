Министр юстиции: Украинские дети получили долги по выплате алиментов в сумме 1,6 млрд грн

За последние несколько месяцев более 400 тысяч украинских детей получили долги по выплате алиментов в сумме 1,6 млрд грн.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, которую транслирует телеканал ZIK, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Павел Петренко отметил, что принятие законопроекта об усилении ответственности за уклонение от уплаты алиментов, дало потрясающие результаты (напомним, речь идет о законопроекте № 7277, предусматривающем ужесточение ответственности за неуплату алиментов).

По его словам, за несколько месяцев более 400 тысяч украинских детей получили долги по выплате алиментов, которые накапливались годами, в сумме 1,6 млрд грн. По сравнению с прошлым годом, отметил министр, увеличение выплат алиментов составляет 70%.

«Это означает, что за каждой такой историей есть человеческая судьба, есть конкретная семья, есть мама или отец, которые самостоятельно воспитывают ребенка и, главное, есть конкретный ребенок, который получил дополнительную возможность относительно нормального воспитания и содержания», – отметил Павел Петренко.

Министр рассказал несколько историй украинцев, которые сами воспитывали детей, не получая алиментов, и только принятие закона позволило изменить ситуацию. Так, во Львовской области отца, который уклонялся от уплаты алиментов десять лет и переоформил все свои активы на родственников, отправили выполнять общественно-полезные работы – подметать улицы.

«На третий день общественно-полезных работ он пришел в офис Министерства юстиции и полностью погасил долги», – рассказал Павел Петренко.

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