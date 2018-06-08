Мини-мечеть и влюбленные пеликаны – где в Киеве спрятаться от суеты мегаполиса

Прогулки туристическими точками Киева всегда было интересным проведением времени. Но если главные столичные достопримечательности – Крещатик, Оболонская набережная или Софийский собор – уже превратились едва ли не в банальщину, устройте себе вечерний променад по малоизвестным закоулкам города.

Обзор топ-5 необычных, скрытых от посторонних глаз двориков в Киеве, где можно приятно и даже познавательно провести время, предлагает издание 44.ua.

Мало кто знает, но во внутреннем дворе посольства Туркмении (вблизи пересечения улиц Прорезной и Пушкинской) можно наткнуться на «восточный уголок». Прогуливаясь вдоль ограды, вы непременно попадете в это таинственное, пронизанное национальной особенностью Востока место. Атмосфера действительно особенная. Здесь можно увидеть мини-копии архитектуры восточных сооружений, которые построены в виде домиков-беседок, и небольшие террасы с округлыми крышами.

И хоть местные жители назвали двор, созданный туркменами, мини-мечетью, помолиться там все же нельзя. Однако, возможно, посещение уголка заморской культуры в центре Киева вдохновит вас на реальное путешествие в эту страну.

Задний дворик дома на улице Ярославов вал, 17-в, хорошо спрятан от посторонних, особенно придется по душе тем, кто устал от «каменных джунглей». Оказывается, этот оазис создал один из жильцов дома, который и поддерживает его в идеальном состоянии на протяжении многих лет. Создатель цветника всегда рад посетителям, только призывает не мусорить и не вредить цветам.

Фонтан с гипсовыми статуями влюбленных пеликанов можно найти во дворе дома №14 по ул. Большая Васильковская. Интересно, что появились они еще в 40-ых годах. Их поставили пленные немецкие солдаты, восстанавливавшие город после войны. И хотя фонтан сейчас не работает, а территорию местные жители огородили забором, можно попросить ключ у владельца будки «Ремонт обуви», что стоит рядом. Вторую пару таких же пеликанов найдете во дворе дома №7/10 на ул. Лютеранской.

А вот на ул. Костельной между домами 8 и 10 можно побывать в невероятном дворе-колодце. Как свидетельствует история, в 1930-ых к дореволюционному дому вплотную пристроили сталинку, и возник очень узкий колодец, общая высота которого – 7 этажей.

Сейчас, несмотря на повышенную аварийность старого дома, проход к нему закрыли. Но любители красивых фото каким-то образом находят пути проникновения.

Еще один дореволюционный дом-колодец, где никто не живет, можно найти на ул. Тарасовской (возле Национального университета пищевых технологий).

И напоследок стоит упомянуть еще одно место, которое привлекает своей неординарностью. Это арт-пространство Squat 17b на ул. Терещенковской, 17-б. Здесь можно послушать стихи или продекламировать собственные, сыграть на ударных или клавишных, поразить всех своими талантами или даже стать участником очередного арт-проекта. Кроме того, во дворике действует такое же необычное кафе. А чтобы всем было комфортно, на территории установили достаточное количество скамеек и стульев, а на стенах нанесли забавные изображения.

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