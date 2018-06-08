live
Aнонси
Анонс спецпроекту з Наташею Влащенко
Анонс спецпроекту з Наташею Влащенко
8 июня, пятница
Анонс програми Перша передача
Анонс програми Перша передача
9 июня, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
9 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 8 июня, 2018, 9:56 Экономика
МВФ оценит закон об Антикоррупционном суде

Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде, и Международному валютному фонду (МВФ) необходимо время для его оценки.

Об этом сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс, передает Интерфакс-Украина.

Райс объяснил, что для МВФ важно обеспечение создания независимого антикоррупционного суда, который оправдывает ожидания украинского народа и заслуживает доверие.

«В связи с этим, решающим является процесс отбора судей, заседающих в этом суде, и важно, чтобы панель независимых экспертов, которая поддерживает тот процесс, играла решающую роль в проверке того, что кандидаты на должность судьи имеют необходимую квалификацию», – подчеркнул он.

Принятие Радой в четверг закона о Высшем антикоррупционном суде дополняет антикоррупционную стратегию власти, а такой суд является ее новым основополагающим компонентом, считает постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

«Специалисты МВФ проведут анализ документа на предмет его соответствия с договоренностями, достигнутыми в контексте программы реформ, которую поддерживает МВФ», – заявил он.
МВФАнтикоррупционный суд
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-08 10:33 :32