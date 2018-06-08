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пятница, 8 июня, 2018, 11:12 Политика
Мустафа Найем: Для создания антикоррупционного суда нужен еще один закон

Для того, чтобы Высший антикоррупционный суд начал функционировать, нужно дополнительно принять закон о его создании.

Об этом рассказал в комментарии Громадському радіо нардеп Мустафа Найем.

«Антикоррупционный суд невозможно создать без еще одного закона, который должен подать президент Порошенко. И это будет маркером, действительно ли он хочет этого суда. Я надеюсь, что он его внесет как можно быстрее. Этот закон создает правила и сам Антикоррупционный суд, но, согласно закону о судоустройстве, должен быть еще один отдельный закон, который создаст этот суд физически и юридически. На данный момент мы говорим о механизме его создания, а именно создание требует еще одного законопроекта», – пояснил Найем.

Как известно, 7 июня Верховная Рада Украины приняла законопроект о Высшем антикоррупционном суде.
Мустафа Найемсуд
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2018-06-08 13:56 :17