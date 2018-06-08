Москаль: Закарпатье накрыла «бацилла блокирования дорог»

Перекрытия автодороги государственного значения «Виноградово – Вилок – Великая Копаня» в Виноградовском районе с требованиями к областной и районной государственных администраций провести немедленный капитальный ремонт – это полный абсурд и отсутствие всякой логики.

Так считает председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль.

«Во-первых, это дорога государственного значения, которая содержится и ремонтируется Службой автомобильных дорог (САД), которая входит в Министерство инфраструктуры, то есть к Кабинету министров Украины, – подчеркивает Г. Москаль. – Ни областная, ни тем более районная государственные администрации не имеют к этой дороге никакого отношения и по законодательству не могут ее ремонтировать, иначе будут привлечены к уголовной ответственности за нецелевое использование средств.

Поэтому требования отремонтировать дорогу следует выдвигать только САДу и Мининфраструктуре. Во-вторых, и это главное, – на текущий средний ремонт дороги «Берегово – Виноградов – Великая Копаня» стоимостью 642 миллиона 777 тысяч гривен еще 21 мая проведен тендер и определен победитель – ООО ДСУ-77. Поэтому, если кто-то намерен и дальше что-то блокировать, пусть блокирует победителя и требует от него начинать ремонт.

Самое парадоксальное, что людям неоднократно разъясняли процедуру ремонта дорог, указывали ответственные за ремонт структуры, а также объясняли, что блокировка ничего не даст. Однако это не помогает. Такое впечатление, что если Раховский район накрыла корь, то Виноградовский – какая-то неизлечимая «бацилла блокирования дорог». Я еще раз заявляю, что никакой реакции со стороны областной и районных госадминистраций не будет на абсурдные блокировки дорог – никто нарушать закон не собирается. А за блокирование транспортных коммуникаций предусмотрена уголовная ответственность по ст. 279 Уголовного кодекса Украины, – говорится в сообщении на официальном сайте главы ОГА.

Напомним, за последний месяц активисты уже несколько раз перекрывали дороги разного значения в границах Виноградовского района. Свои действия люди объясняют тем, что устали ездить по тотальному бездорожью при том, что платят немало налогов, в том числе и на содержание дорог.

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