Мнения «экспертов» разошлось: в Киеве прохожие устроили драку на месте ДТП

В Соломенском районе Киева в толпе граждан, которые наблюдали за последствиями ДТП началась драка.
Об этом сообщает bagnet со ссылкой на пресс-служба Нацполиции Киева.
Инцидент произошел на Соломенской площади возле Воздухофлотского проспекта.
Выяснилось, что велосипедист столкнулся с Audi. Уклоняясь от столкновений, легковушка столкнулась с троллейбусом. Участники столкновения, вызвав полицию, стали устанавливать обстоятельства аварии.
В этот момент в толпе людей, которые собрались вокруг места ДТП разгорелся скандал, который перерос в драку. «Эксперты» разошлись во мнениях о причинах аварии и решили установить истину с помощью кулаков.
Полицейским пришлось доставить дебоширов в районный отдел.