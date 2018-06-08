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пятница, 8 июня, 2018, 23:43 Киев
Мнения «экспертов» разошлось: в Киеве прохожие устроили драку на месте ДТП

В Соломенском районе Киева в толпе граждан, которые наблюдали за последствиями ДТП началась драка.

Об этом сообщает bagnet со ссылкой на пресс-служба Нацполиции Киева.

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Инцидент произошел на Соломенской площади возле Воздухофлотского проспекта.

Выяснилось, что велосипедист столкнулся с Audi. Уклоняясь от столкновений, легковушка столкнулась с троллейбусом. Участники столкновения, вызвав полицию, стали устанавливать обстоятельства аварии.

В этот момент в толпе людей, которые собрались вокруг места ДТП разгорелся скандал, который перерос в драку. «Эксперты» разошлись во мнениях о причинах аварии и решили установить истину с помощью кулаков.

Полицейским пришлось доставить дебоширов в районный отдел.
ДТПКиевдрака
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