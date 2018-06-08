Мы не ожидали, что депутатская неприкосновенность приведет к маразму, – Яворивский

Депутатская неприкосновенность делит общество. Однако, нынешний состав парламента не заинтересован в том, чтобы повлиять на ситуацию.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» рассказал народный депутат Украины I, II, IV-VII созывов Владимир Яворивский.

«Я помню, как возникла депутатская неприкосновенность с первых дней независимости. Тогда она выглядела нормально, но никто и предположить не мог, что все сведется до политического маразма. У нас вроде все люди равны, и вдруг оказывается, что 450 человек стоят отдельно», – говорит Яворивский.

Иногда коррупция возникала из-за того, что есть неприкосновенность, отмечает эксперт.

«Я знаю, что некоторых депутатов использовали для того, чтобы они перевозили огромные суммы денег из-за рубежа. Они на этом зарабатывали и даже хвастались. Также на этом играют наши олигархи. Сегодня в Украине это стало почти нормой. Почему такая тяга к деньгам? Люди на верхах поверили, что имея большие деньги – бояться нечего. Мол, ты можешь откупиться от судов, прокуроров, полиции и тому подобное», – говорит Владимир Яворивский.

Сегодняшняя ВРУ имеет наиболее обновленный состав политических сил, обращает внимание эксперт.

«Все пришли красивые, юные, с хорошим образованием – сама невинность. Чем это все заканчивается? Не случайно в этой среде возникают Насировы, Онищенки», – отмечает участник программы.

Также Владимир Яворивский считает, что депутатская неприкосновенность должна быть. Однако распространяться должна только на политические дела.

«Я хочу, чтобы люди поняли – нельзя сейчас махать шашкой и кричать: «Все, снимаем неприкосновенность!». Без нее в Украине нардеп, который хочет защитить людей в пределах компетенции, подвергается риску. Она же должна быть на политическом уровне. За все остальное надо отвечать на уровне с гражданами. Я убежден, что этот парламент не способен на это, потому что очень устал во время принятия закона об Антикоррупционном суде», – добавляет народный депутат Украины I, II, IV-VII созывов Владимир Яворивский.

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