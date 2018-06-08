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пятница, 8 июня, 2018, 21:43 События
Мать Кольченка призвала Порошенко сделать все возможное для освобождения политзаключенных

Лариса Кольченко, мать украинского политзаключенного Александра Кольченка, удерживаемого в РФ, призвала президента способствовать освобождению украинских политзаключенных.

Об этом она рассказала Громадскому после встречи с политзаключенным  президенту Петру Порошенко, сообщает «Громадское».

«Я бы хотела обратиться к президенту, чтобы он сделал все возможное для возвращения наших детей. Очень больно, что они находятся в застенках тюрем. Сделайте все от вас зависящее», – отметила мать Кольченка.

«Этой встречи мы давно добивались, 4 года. Мы надеемся, что после этой встречи с требованиями родственников что-то изменится, но пока ни о какой конкретике речь не идет», – сказала она.

По ее словам, представители власти были подготовлены к встрече, они хорошо ознакомлены со всеми делами политзаключенных.
Петр ПорошенкоАлександр Кольченкополитзаключенные
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2018-06-08 22:01 :43