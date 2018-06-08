К мировой поддержке Сенцова присоединилась еще одна страна

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд обратилась к России с требованием освободить незаконно удерживаемого политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом она сообщила в Twitter.

«Мы требуем от России освободить его», – пишет Фриланд.

«Канада глубоко обеспокоена состоянием здоровья украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который сейчас находится в тюрьме и голодает там в знак протеста против несправедливого отношения России к украинским политическим заключенным», – говорит она.

Canada is deeply concerned for the well-being of Russian filmmaker Oleg #Sentsov, currently in jail and on a hunger strike to protest #Russia's unjust treatment of Russian political prisoners. We call on Russia to release him. #FreeSentsov — Chrystia Freeland (@cafreeland) 8 июня 2018 г.

Американский ПЕН-центр требует немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова в письме адресованном президенту РФ Владимиру Путину и главе ФИФА Джанни Инфантино.

Также европарламентарии, украинские и зарубежные писатели, журналисты, деятели культуры, режиссеры, актеры, правозащитники подписали петицию с призывом к мировым лидерам не посещать футбольный Чемпионат мира в России, пока власть Кремля не освободит всех украинских политзаключенных.

14 мая заключенный украинский кинорежиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием «освободить всех украинских политических заключенных, которые находятся на территории Российской Федерации». Сейчас насчитывается 70 таких заключенных.

Кроме того, фермер Владимир Балух, арестованный в Крыму, объявил бессрочную голодовку с 19 марта.

Балух голодает уже 80-й день, он потерял 30 кг веса.

О голодовке, в знак солидарности с Сенцовым, объявили – Александр Кольченко и Александр Шумков, Александр Буртин, Анастасия Дмитриева, Елена Стальгорова.

4 июня российская власть объявила приговор еще одному украинскому заложнику – журналист Роман Сущенко получил 12 лет тюремного заключения «строгого режима» в России.

6 июня парламентский комитет по вопросам свободы слова предложил Раде запретить трансляцию Чемпионата мира по футболу в России.

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