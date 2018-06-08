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пятница, 8 июня, 2018, 18:34 События
Хуг назвал, сколько мирных жителей погибло на Донбассе в мае

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что в мае в зоне военных действий на Донбассе пострадали 43 местных жителя.

Об этом он сообщил во время брифинга в пятницу,передает «Укринформ».

«В результате ухудшения ситуации безопасности в мае нами уже подтверждено 43 жертвы среди гражданского населения: 11 погибших и 32 раненых», – сказал Хуг.

«Ухудшение ситуации безопасности, а точнее атмосфера опасности, которую стороны поддерживают и даже усиливают, особенно ощущается вокруг Донецкой фильтровальной станции и вокруг нее», – сообщил представитель ОБСЕ.

Он отметил, что представители миссии проверяют информацию относительно других жертв и добавил, что количество пострадавших может возрасти.
Александр Хугвойна в Донбассе
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2018-06-08 19:37 :51