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пятница, 8 июня, 2018, 9:29 Курьезы
Художник меткой карикатурой высмеял «Прямую линию» Путина

Известный российский художник Сергей Елкин в меткой карикатуре высмеял «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Соответствующий рисунок размещен на его странице в Facebook.

На карикатуре изображен Путин, балансирующий на канате.

Стоит отметить, что рисунок активно комментируют в сети.

«По краю ходим мы», «Вправо, влево сделает шаг упадет, пропадет», «А неплохо крыса балансирует», «Жерди разве нет?» – пишут в интернете.

 
Владимир ПутинкарикатураКурьезыСергей Елкин
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2018-06-08 10:33 :27