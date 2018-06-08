пятница, 8 июня, 2018, 9:29 Курьезы
Художник меткой карикатурой высмеял «Прямую линию» Путина
Известный российский художник Сергей Елкин в меткой карикатуре высмеял «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным.
Соответствующий рисунок размещен на его странице в Facebook.
На карикатуре изображен Путин, балансирующий на канате.
Стоит отметить, что рисунок активно комментируют в сети.
«По краю ходим мы», «Вправо, влево сделает шаг упадет, пропадет», «А неплохо крыса балансирует», «Жерди разве нет?» – пишут в интернете.
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