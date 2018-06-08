Художник меткой карикатурой высмеял «Прямую линию» Путина

Известный российский художник Сергей Елкин в меткой карикатуре высмеял «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Соответствующий рисунок размещен на его странице в Facebook.

На карикатуре изображен Путин, балансирующий на канате.

Стоит отметить, что рисунок активно комментируют в сети.

«По краю ходим мы», «Вправо, влево сделает шаг упадет, пропадет», «А неплохо крыса балансирует», «Жерди разве нет?» – пишут в интернете.

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