ГПУ открыла производство о госизмене Мураева относительно высказываний о Сенцове

Генеральная прокуратура Украины внесла сообщение о совершении народным депутатом Украины, владельцем телеканала NewsOne Евгением Мураєвим преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 2 ст. 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

По ее словам, основанием для регистрации производства стало»провозглашение с трибуны парламента нардепом Сергеем Пашинским речи относительно неправомерных действий г-на Мураева».

«Мураев накануне в интервью 112 каналу предоставил правовую оценку осуждению судом страны–агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова как террориста, а именно личность, которая готовила поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена О. Сенцова на лиц, которые обвиняются и осуждены украинскими судами за терроризм и сепаратизм», – написала она.

Госпожа Сарган сообщила, что досудебным расследованием дела будет заниматься Служба безопасности Украины.

Евгений Мураев в эфире одного из телеканалов заявил, что украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов «готовил поджоги и взрывы».

Напомним, фракции БПП и «Народный фронт» требовали от СБУ возбудить против внефракционного нардепа Евгения Мураева уголовное дело по статье «государственная измена». А вице-спикер парламента Ирина Геращенко присоединилась к бойкоту канала и потребовала от Мураева публичных извинений перед Сенцовым и его семьей.

Народный депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук обратился к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания «тщательно изучить этот вопрос и в кратчайшие сроки пересмотреть вопрос предоставления лицензии каналам, которые способствуют распространению лживой кремлевской пропаганды и украинофобских высказываний отдельных депутатов типа подонка Мураева».

После этого господин Мураев написал в Facebook:

«А всего лишь было сказано «время все расставит на свои места». В том числе, в деле Сенцова.

Но это лишь повод, которого явно ждала тупая машина пропаганды. Причем из серии «хоть что-нибудь». Высосать из телефонного комментария государственную измену плохо получается даже у опытных шакалов клавиатуры», – написал он.

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