Глава МИД Британии: Путин испытывает стыд за Россию, которая потеряла «глобальное значение»

Глава МИД Британии считает, что президенту РФ Владимиру Путину стыдно быть во главе страны, которая существенно потеряла свое глобальное значение.

Об этом он говорил во время закрытого ужина в среду с членами Консервативной партии. Запись заявлений главы британской дипломатии оказался в распоряжении издания BuzzFeed, пишет «Европейская правда».

По словам Джонсона, Великобритания играет ведущую роль в попытке противостоять враждебности Кремля.

«Путин испытывает глубокий стыд, потому что он является лидером страны, которая так сильно потеряла свое глобальное значение», – сказал Джонсон.

«Когда я был ребенком, Россия действительно имела значение. Теперь у нее экономика – размером с Австралию. Да, у них много ядерного оружия, но ее реальное значение в мире существенно уменьшилось. Путин – реваншист. Он хочет причинить неприятности. Он хочет огорчить таких людей, как мы», – заявил глава британского МИД.

Джонсон убежден, что остальная часть мира должна продемонстрировать твердый ответ России.

Министр также сообщил, что глава британского правительства Тереза Мэй представит на встрече G7 в Канаде новый план противостояния агрессии Кремля.

«Она выступит с британским планом, который будет иметь глобальную поддержку для создания подразделения быстрого реагирования, выявлять российские злодеяния...или то кибернетическая война, или убийства...», – отметил Джонсон.

«Одной из проблем является то, что Россия настолько хорошо распространяет насилие», – продолжал он. «Они искусны в этом. Нам нужно идентифицировать его и предупредить», – добавил британский дипломат.

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