Глава Amnesty International: Мы поддерживаем Сенцова и требуем его освобождения!

Генеральный секретарь международной организации Amnesty International Салил Шетти призвал Российскую Федерацию освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом он написал сегодня, 8 июня, на своей странице в Twitter, сообщает DT.ua.

Как отмечает издание, организация неоднократно указывала на нарушение права на справедливое судебное разбирательство в РФ.

«Олег Сенцов уже 25 дней голодает в знак протеста против удержания Россией украинских политических заключенных. Он отбывает 20 лет после несправедливого и политически мотивированного судебного разбирательства. Мы поддерживаем его и требуем его освобождения!», – написал Шетти.

В пресс-службе Amnesty International отметили, что пытки и иное жестокое обращение являются распространенными нарушениями в системе уголовного судопроизводства РФ. Кроме того, условия во время этапирования заключенных в РФ также можно приравнять к пыткам и жестокому обращению.

Ранее американский ПЕН-центр требовал немедленно освободить Олега Сенцова в письме, адресованном президенту РФ Владимиру Путину и руководителю ФИФА Джанни Инфантино.

В начале июня этого года в ряде стран мира прошла акция #FreeSentsov с требованием к российской власти освободить украинского режиссера. Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова обратилась по этому делу к Комитету министров, генеральному секретарю и комиссару по правам человека Совета Европы.

Олега Сенцова весной 2014 года в оккупированном Крыму задержали сотрудники ФСБ. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор Сенцову – 20 лет колонии строгого режима.

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