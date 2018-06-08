Генсек НАТО объяснил российским СМИ, почему нельзя сравнивать дела Скрипаля и Бабченко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что спецоперация СБУ с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченка может подорвать доверие к прессе.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

Столтенберг отвечал на вопрос журналиста кремлевского агентства ТАСС, который заявил, что Украина распространила «фейк» о смерти Бабченка.

«Во-первых, мы все рады, что Бабченко живой. Я сожалею, что этот инцидент может подорвать доверие к прессе и стать поводом для пропаганды. Мы все очень зависимы от свободной прессы», – сказал Столтенберг.

«Лучший способ быть уверенным, что мы не стали жертвами пропаганды, это иметь свободную и независимую прессу, которая проверяет информацию, проверяет источники, а также ставит сложные вопросы», – добавил генсек НАТО.

Журналист ТАСС также спросил, не изменится ли отношение НАТО к делу Скрипаля после истории с Бабченко и заявлений о том, что к его «убийству» причастна Россия.

«В деле Скрипаля мы не ставим под сомнение выводы британской стороны, и мы отреагировали на них высылкой российских дипломатов», – сказал Столтенберг.

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