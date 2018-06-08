ФИФА не позволила России создать фан-зоны ЧМ-2018 в оккупированном Крыму

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) проигнорировала запрос о создании официальных фан-зон чемпионата мира-2018 в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщил так называемый «министр курортов и туризма» полуострова Вадим Волченко, пишет ua-football.com.

По словам Волоченко ответ на запрос не был получен. По сути, такая позиция федерации является молчаливым запретом, так как «неофициальная трансляция» футбольных трансляций на больших экранах, как и использование символики и других атрибутов Мундиаля-2018, повлечет за собой санкции.

Также ФИФА запретила российской певице Юлии Чичериной, известной поддержкой пророссийских боевиков и не раз выступавшей перед террористами на оккупированных территориях Донбасса, выступать на фестивале болельщиков чемпионата мира-2018.

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