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пятница, 8 июня, 2018, 12:25 Спорт
ФИФА не позволила России создать фан-зоны ЧМ-2018 в оккупированном Крыму

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) проигнорировала запрос о создании официальных фан-зон чемпионата мира-2018 в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщил так называемый «министр курортов и туризма» полуострова Вадим Волченко, пишет ua-football.com.

По словам Волоченко ответ на запрос не был получен. По сути, такая позиция федерации является молчаливым запретом, так как «неофициальная трансляция» футбольных трансляций на больших экранах, как и использование символики и других атрибутов Мундиаля-2018, повлечет за собой санкции.

Также ФИФА запретила российской певице Юлии Чичериной, известной поддержкой пророссийских боевиков и не раз выступавшей перед террористами на оккупированных территориях Донбасса, выступать на фестивале болельщиков чемпионата мира-2018.
ФутболФИФАоккупирован Крымчемпионат мира-2018
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2018-06-08 13:57 :00