Эксперт ГПК: Чтобы фактически создать Антикоррупционный суд, нужен еще один закон

Для того, чтобы фактически создать Высший антикоррупционный суд, нужен еще один закон от Президента Украины на одно предложение – «создать Высший антикоррупционный суд с местом нахождения в Киеве».

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявила эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

Напомним, 7 июня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, которым предусматривается создание Высшего антикоррупционного суда. За законопроект, внесенный в ВРУ Президентом Украины Петром Порошенко, проголосовали 315 избранников.

Анастасия Красносельская считает, что закон о Высшем антикоррупционный суде, который вчера приняла Верховная Рада, хороший.

«Мы получили то, за что боролись два с половиной года, мы получили отдельный суд, который будет заниматься только делами топ-коррупции и судей которых будут отбирать при решающей роли международных экспертов. Что это означает? Что ни один сомнительный кандидат не сможет даже продвигаться дальше в конкурсе, если его кандидатура не будет поддержана международными экспертами. Это очень сильный, на самом деле, механизм», – считает Анастасия Красносельская.

Гостья программы отметила, что сейчас ожидать быстрого создания ВКС не следует, поскольку это «лишь половина победы».

«На самом деле, для того, чтобы фактически создать суд, нужен еще один закон. И это должен быть закон от Президента Украины на одно предложение – «создать Высший антикоррупционный суд с местом нахождения в Киеве». Порошенко ничего не мешает подать этот законопроект как можно быстрее», – отметила гостья программы.

Анастасия Красносельская добавила, что в законе есть важный механизм вето международных экспертов, за который боролись: «Это механизм, в котором достаточное количество международных экспертов, нужных для того, чтобы двигаться дальше с принятием решения. И это максимум того, что можно было бы получить реалистично с тем парламентом и с той властью, которую мы имеем».

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